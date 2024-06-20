ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية إلى 10 أشخاص في بنجلاديش

ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية في بنجلاديش إلى 10 أشخاص على الأقل، من بينهم 8 من مسلمي الروهينجا، لقوا حتفهم، بعد هطول أمطار موسمية غزيرة، تسببت في حدوث انهيارات أرضية بمخيمات اللاجئين جنوب البلاد، أمس الأربعاء، وفق "رويترز".

وقال محمد شمس الضحى، وهو مسئول كبير في حكومة بنجلاديش، مكلف بشئون اللاجئين، إن "ضحايا الانهيارات الأرضية سقطوا في أربعة أماكن مختلفة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة منذ أيام في موسم الأمطار الموسمية"، مضيفًا أن "هناك أطفالًا ونساءً من بين القتلى".

ويعيش ما يربو على مليون من الروهينجا في مخيمات مكتظة بمنطقة كوكس بازار الحدودية في بنجلاديش، بعد فرارهم من حملة قمع قادها الجيش في ميانمار المجاورة عام 2017، وتعد المنطقة أكبر تجمع للاجئين في العالم.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في البلاد إنه يتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويقيم معظم اللاجئين من الروهينجا في أكواخ مصنوعة من الخيزران والأغطية البلاستيكية، وغالبًا ما تكون على تلال شديدة الانحدار.