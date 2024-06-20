بوتين: روسيا ستواصل تعزيز العلاقات وتطوير التعاون مع فيتنام

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن روسيا ستواصل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون مع فيتنام.

ونشر موقع الكرملين على الإنترنت مقالا للرئيس الروسي ـ بحسب وكالة أنباء (سبوتنك)، نُشر في صحيفة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي (نيانزان)، بعنوان "روسيا وفيتنام: صداقة اجتازت اختبار الزمن" ـ جاء فيه "سنواصل مع أصدقائنا الفيتناميين بناء العلاقات الثنائية وتطوير التعاون لصالح شعبينا بما يخدم الاستقرار والإزدهار في المنطقة والعالم ككل".

وأضاف بوتين "لدينا تقييمات مماثلة للوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونرى فيتنام شريكا متشابها في التفكير في تشكيل هيكل جديد للأمن الأوراسي المتساوي وغير القابل للتجزئة على أساس شامل وغير تمييزي".

ووعد بوتين بأن تواصل روسيا الاتحادية تعليم الطلاب الفيتناميين في الجامعات الروسية،على نفقة ميزانيتها وستساعد في إطلاق مشاريع أكاديمية مشتركة، وقال "إننا نعتزم مواصلة الإهتمام المتزايد بالشراكة في هذا المجال، وعلى وجه الخصوص سنواصل تدريب المواطنين الفيتناميين في الجامعات الروسية على حساب الميزانية الفيدرالية، وسنبذل قصارى جهدنا لتعزيز التبادل الطلابي وإطلاق المشاريع والبرامج الأكاديمية المشتركة".