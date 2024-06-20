حرائق الغابات تجتاح اليونان وتركيا ورجال الإطفاء ينجحون في إخماد معظمها

نجح العشرات من رجال الإطفاء في اليونان والطائرات في احتواء حريق غابات كبير على أطراف أثينا دفع السلطات يوم الأربعاء إلى إصدار أوامر إخلاء لمستوطنتين قريبتين.

كما اجتاحت حرائق الغابات الصيفية تركيا حيث تم إخلاء قريتين ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت خدمة الإطفاء اليونانية إن الحريق الذي وقع بالقرب من أثينا وهو واحد من عشرات الحرائق التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد الأربعاء، تم احتواؤه إلى حد كبير لكن رجال الإطفاء سيبقون في حالة تأهب طوال المساء لمنع تجدد الحريق.

وأفاد المسؤولون بأن حرائق الغابات تفاقمت بسبب الطقس العاصف والحار والجاف ويبدو أنها اندلعت عمدا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة اللهب تتصاعد بين الحشائش وأشجار الزيتون في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة بالقرب من فاري على بعد حوالي 30 كيلومترا إلى الجنوب من وسط أثينا.

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء فاسيليس فاثراكوجيانيس إن الرياح وصلت في بعض الأحيان إلى قوة عاصفة، بينما تم الاستعانة بتعزيزات من الشرطة لإخراج بعض السكان من منازلهم.

وذكرت السلطات المحلية أيضا أن الحريق بدأ ينحسر في وقت متأخر يوم الأربعاء.