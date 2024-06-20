قاعدة عسكرية روسية فى النيجر لمكافحة الإرهاب

موسكو تستخدم القواعد لسد الفجوات اللوجستية فى شبكتها الحالية فى أفريقيا وخلق تهديدات لحلف شمال الأطلسى

نشرت وسائل الإعلام الروسية على نطاق واسع تصريحات من القنصل الفخري الروسي في النيجر أدو إيرو، مفادها أن النيجر مهتمة باستضافة قاعدة عسكرية روسية “كاملة”. كما ضخمت وسائل الإعلام الروسية مزاعم مسئول نيجيري رفيع المستوى يدعو إلى إنشاء قاعدة عسكرية روسية في النيجر، وهو ما يسلط الضوء على الأرجح على الدعم الشعبي للجيش الروسي في النيجر خارج المجلس العسكري النيجري.

وقال القنصل الروسي في النيجر أدو إيرو إن هذا من شأنه أن يساعد النيجر في الحرب ضد الإرهاب المتزايد. القناصل الفخريون هم عادة مواطنون من البلدان المضيفة (مثل النيجر) الذين يقومون بنشاط دبلوماسي فخري نيابة عن الدولة التمثيلية (مثل روسيا) التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والتعليمية بين البلدين. لا يتم تكليف القناصل الفخريين على وجه التحديد بمهام دبلوماسية وسياسية. وأشار أحد المدونين المرتبطين بالكرملين على وجه التحديد إلى أنه لم يتم إجراء أي محادثات ملموسة وأن التقرير "يهدف في المقام الأول إلى دحض الهجمات المعلوماتية في وسائل الإعلام الغربية بأن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في البلاد هي الاستيلاء على القواعد الأمريكية"

ويمكن لروسيا والمجلس العسكري النيجري استخدام هذه الرواية في المستقبل لوضع شروط وتبرير إقامة قاعدة روسية محتملة في النيجر. وقد قدر فريق التهديدات الحرجة CTP منذ مارس ٢٠٢٤ أن القوات الروسية من المرجح أن تقوم بملء الفراغ الذي وفرته القوات الأمريكية المغادرة، والتي من المقرر الآن أن تنتهي من الانسحاب بحلول ١٥ سبتمبر القادم. وقد أعلن جنود الفيلق الأفريقي الروسي عن نيتهم استبدال القوات الأمريكية في شمال النيجر عندما وصلوا في أبريل الماضي ودخلوا قاعدة إيواء أفراد عسكريين أمريكيين في البلاد في مايو ٢٠٢٤. وأشار المسئولون الأمريكيون إلى أن القوات المغادرة ستترك وراءها أشياء ثابتة أو ضخمة مثل حظائر الطائرات والوحدات السكنية والمولدات الكهربائية وغيرها من البنية التحتية التي من المفترض أن تفيد القوات المستقبلية.

كما زار نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف النيجر في ٢ يونيو ووقع اتفاقًا مع مسئولين نيجيريين. وصفت وسائل الإعلام الروسية في البداية الصفقة بأنها اتفاقية "متعددة القطاعات"، وذكرت الزيارة في تقاريرها الصادرة في ١١ يونيو الجاري لتسليط الضوء على العلاقات المتنامية مع النيجر. ويربط هذا الخطاب بوضوح بين المناقشات العامة حول القواعد الروسية في النيجر والأنشطة العسكرية الملموسة بشكل أكبر، حيث استخدمت وسائل الإعلام الروسية نفس المصطلحات لوصف اتفاقية ديسمبر ٢٠٢٣ التي مهدت الطريق للانتشار الأولي للفيلق الأفريقي.

وقد قدر CTP سابقًا أن روسيا ستستخدم قواعد في النيجر لسد الفجوات اللوجستية في شبكتها الحالية في أفريقيا على المدى القصير وخلق تهديدات مختلفة للجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي في البحر الأبيض المتوسط وأوروبا على المدى الطويل. ومن شأن سيطرة الفيلق الأفريقي على القاعدة الأمريكية في أغاديز، شمال النيجر، أن يضع القاعدة الروسية على بعد ١١٠٠ ميل أو أقل من القواعد الجوية التي تسيطر عليها روسيا في ليبيا إلى الشمال وعلى بعد ما يزيد قليلًا عن ١١٠٠ ميل من القواعد الروسية الرئيسية في العاصمة المالية إلى الغرب. وعاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الجنوب الشرقي. كما أن السيطرة الروسية على قاعدة الطائرات بدون طيار ستخلق الفرصة لروسيا لتهديد عمليات الناتو بشكل مباشر في البحر الأبيض المتوسط بنسخ من الطائرة بدون طيار الهجومية شاهد-١٣٦ ذات الإنتاج الضخم أو إثارة زيادة تدفقات المهاجرين التي تزعزع استقرار أوروبا.