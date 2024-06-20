فى العيد..الاستخبارات العسكرية العراقية تدمر كهوف داعش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن ضبط وتدمير عدد من مضافات وأوكار وكهوف الجماعات الإرهابية في صحراء الأنبار، مشيرة إلى، أن "بعضها تم تهيئتها حديثًا".

وقال إعلام المديرية في بيان، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، وبعد البحث والتفتيش تم ضبط عدد من مضافات وأوكار وكهوف تابعة لعصابات داعش المنهزمة في صحراء الأنبار بمنطقة الكعرة".

ولفت الى "العثور على ورشة تصليح ومواد احتياطية للعجلات وعدة حفر ومواد غذائية وتجهيزات أخرى ومواد متنوعة".

وتكفلت مفارز الجهد الهندسي، بحسب البيان، "برفع المواد وتدميرها موقعيًا وطمر المضافات بالكامل".

وفي سياق متصل رد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي على تقارير "الامتعاض من تكليفه بحماية المطاعم" في العاصمة بغداد بعد سلسلة هجمات استهدفتها في الأسابيع الأخيرة لاسيما التي تحمل شعارات وماركات أمريكية.

وقال إعلام الجهاز في بيان،"نشرت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام أخبارا مفادها امتعاض بعض منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب من الواجبات الأخيرة داخل مدينة بغداد لمساعدة القوات الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وقامت هذه الوسائل بنشر اسماء مجهولة وصور لبعض الضباط والمنتسبين الذين يرددون هذه الاقاويل".

وأضاف "هنا لا بد أن نبين ان جهاز مكافحة الإرهاب يعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة وهو جاهز لتنفيذ اي واجب يساهم في استقرار وأمن العراق في أي مكان منه". ودعا البيان "وسائل الإعلام وأصحاب المواقع على صفحات التواصل الاجتماعي إلى العمل بمهنية عالية وحسب ما هو معروف من وسائل الإعلام الوطنية".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة واشنطن بوست الامريكية، عن مصادر في جهاز مكافحة الإرهاب، استهجنت تكليف الجهاز بحماية المطاعم ونشره في الشوارع بعد الهجمات على المطاعم الامريكية، قائلة: "نحن قوات خاصة، ولسنا حراس شخصيين".