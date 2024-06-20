ننشر صورة عروس المنيا التى توفت بفستان زفافها بسبب هبوط فى الدورة الدموية والتى حولت فرحة عائلتها الى سرادق عزاء حيث لفظت "نانسي" أنفاسها داخل إحدى قرى مركز بني مزار بمحافظة المنيا، وتحول الفرح إلى مأساة حقيقية، حيث فارقت العروس الحياة في ليلة زفافها، تاركة وراءها حزنًا عميقًا يكسو وجه كل من عرفها.

وارتدت نانسي عروس المنيا فستانها الأبيض، مُتزينة بأجمل زينتها، استعدادًا لبدء حياة جديدة مع شريك حياتها، إلا أن القدر كان له رأي آخر، حيث شعرت العروس بضيق شديد أثناء مراسم العرس في إحدى كنائس مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

نقل نانسي عروس المنيا أحد المستشفيات

على الفور، تم نقل نانسي عروس المنيا إلى أحد مستشفيات المنيا، لكن الموت كان أسرع، حيث فارقت الحياة متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

عمت حالة من الحزن والأسى على القرية بأكملها، وتحول سرادق الفرح إلى سرادق عزاء، كما غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات النعي والتعازي، تعبيرًا عن مشاعر الحزن والفقدان التي ألمّت بأهالي القرية وجميع من عرف عروس المنيا.