فلسطين.. مسيرة إسرائيلية تقصف موقعًا في حارة السلام شرق طولكرم

قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الخميس، موقعا في حارة السلام شرق مدينة طولكرم مما أسفر عن انفجار ضخم شعر به سكان المدينة ومخيماتها وضواحيها. حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت "وفا" أن القصف استهدف موقعًا قرب محطة محروقات القيسي والهدى، المجاورة لمخيم نور شمس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بشرية في الحادث.

وتزامن الهجوم مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيماتها منذ ساعات مبكرة من الصباح، مما زاد من حالة التوتر والاستنفار بين السكان المحليين.

وأمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية العرقة غرب جنين، حيث داهمت عددًا من الأحياء فيها ونفذت حملة تمشيط واسعة. وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية نشرت فرقة مشاة خلال الاقتحام، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات تمت خلال هذه الحملة حتى الآن.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.