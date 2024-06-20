طلب التحريات في مصرع طالب شنقا بأوسيم

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع طالب شنقا داخل منزله بأوسيم، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، واستمعت إلى إفادات أهلية المتوفي حول ملابسات وفاته، وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية له لمعرفة أسباب وفاته، وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.



تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على طالب مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وبسؤال أسرته أفادوا باقدامه على إنهاء حياته بسبب رفض والده إعطائه أموال لتصليح هاتفه المحمول الخاص به، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.