تحقيقات موسعة في مصرع طفلة دهسا بسيارة في بولاق الدكرور

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول مصرع طفلة دهستها سيارة مسرعة بمنطقة بولاق الدكرور، وصرحت بدفن جثة الطفلة بعد ورود تقرير الطب الشرعي بسبب وفاتها، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وأمرت بتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث ولمعرفة السيارة المتسببة في الحادث لضبط سائقها، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة طفلة في عقدها الأول عبور الطريق صدمتها سيارة مسرعة، مما تسبب في وفاتها جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط سائق السيارة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات