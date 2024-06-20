التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه ميتا داخل شقته بالجيزة

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب عثر عليه ميتا داخل شقته بالجيزة، عقب إجراء المعاينة التصويرية لجثته والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية الأمن، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية يقيم بها عاطل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة مدمن لا توجد بها أي إصابات ظاهرية وبجواره سرنجة بها مواد مخدرة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي مدمن مخدر الآيس وجرعة مخدرات زائدة وراء وفاته، ولا شبهة جنائية في الواقعة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.