دفن 3 أشخاص والاستعلام عن صحة آخر في حادث مروري بالواحات

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص ٣ أشخاص وإصابة آخر أثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة مسرعة بطريق الواحات، وصرحت بدفن جثامين الأشخاص الثلاثة عقب مناظرتهم والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاتهم، واستعلمت عن الحالة الصحية المصابين وأمرت بحبس سائق السيارة المتسببة في الحادث على زمة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث دهس ووجود متوفين ومصاب بطريق الواحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بعدد من الأشخاص مما تسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر جرى نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.