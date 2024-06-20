أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 20 يونيو 2024

تسيطر حالة من التذبذب على حركة سوق الذهب المصرية، ليستقر سعر الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 20 يونيو 2024، على التراجع الذي أنهي به تعاملات الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 “ أكثر الأعيرة تداولاً وإقبالا في محلات الصاغة بمصر” بداية اليوم نحو 3135 جنيها للبيع، و3120 جنيها للشراء بدون مصنعية.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 “ أغلى الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة المصرية بدون مصنعية نحو 3582.75 جنيه للبيع، و3565.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 بداية اليوم الخميس في محلات الصاغة المصرية حوالي 3268.5 جنيه للشراء ، وحوالي 3284.25 جنيه للبيع .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بداية اليوم في مصر نحو 2674.25 جنيه للشراء، و 2687.25 جنيه للبيع .

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية بداية تداولات اليوم الخميس نحو 2080 جنيها للشراء ، مقابل نحو 2090 جنيها للبيع .

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 1782.75 جنيها للشراء ، وحوالي 1791.5 جنيه للبيع .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم في مصر نحو 1337.25 جنيه للشراء ، مقابل نحو 1343.5 جنيه للبيع .

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في الصاغة المصرية اليوم نحو 24960 جنيها للشراء ، ونحو 25080 جنيها للبيع .

عالميا، سجل سعر الأونصة في البورصات العالمية “ وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب ” حوالي 2320 دولارا للبيع و نحو 2319 دولاراً للشراء، بارتفاع نحو 2 دولار عن أسعار الأمس.

وعن سعر مصنعية الذهب و الدمغة، والتي يتم إضافتها عند سراء المشغولات الذهبية ، فنجد أن أسعار الذهب في مصر تختلف بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ومن منطقة لأخرى ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.