تفاصيل انتشال جثة غريق بسبب الهروب من الحرارة بالمنيا 

بسبب ارتفاع درجات الحرارة يلجأ الكثير من الشباب والأطفال إلى الاستحمام فى الترع وفى حادث مأساوى انتشلت شرطة الإنقاذ النهري، بمحافظة المنيا، اليوم، جثة غريق من البحر اليوسفى بالمنيا.

وتلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا اخطارا، يفيد بتمكن الإنقاذ النهرى من انتشال جثة شاب يدعى " سعد احمد مكادى "، 18 سنة، ويقيم بقرية اسطال، من البحر اليوسفى، وذلك اثناء اللهو والاستحمام.

و بإجراء التحريات الاولية تبين ان الشاب كان يلهو نظرا لارتفاع موجه الحرارة اثناء الاستحمام في مياة البحر اليوسفى ناحية قرية اسطال، ولايوجد شبهه جنائية فى الوفاة.

وتم تحويل الجثمان لمشرحة وتبين ان الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، ولاتوجد شبهه جنائية فى الوفاة.