محمد الشناوي يقترب من الدوري السعودي

وافق مسئولو النادي الأهلي على رحيل محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومنح النادي والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر الضوء الأخضر لقائد الفريق بالرحيل.

كشفت مصدر داخل الأهلي، أن محمد الشناوي أصبح أقرب من أي وقت للرحيل عن القلعة الحمراء بعدما تلقى عرضًا من نادي الوحدة السعودي للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، وسط ترحيب من الحارس ومسئولي الأهلي والجهاز الفني للرحيل بعدما حقق كل شيء مع الأهلي على مدار السنوات الماضية بجانب أن احتراف الشناوي سيكون فرصة للاعتماد على مصطفى شوبير لتجديد الدماء في حراسة مرمى الفريق.

وشدد المصدر على أن الأهلي يرى أن محمد الشناوي قدم الكثير للنادي وضحى بعروض مغرية للغاية في وقت سابق، كان أبرزها النصر السعودي، وهو ما يجب تعويضه عليها، مشيرا إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف على فريق الكرة، يدعم هذا الرأي وأبلغ محمد الشناوي بترحيب النادي برحيله.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الأيام المقبلة ستشهد حضور وفد رسمي من نادي الوحدة السعودي للتفاوض مع الأهلي ومحمد الشناوي للاتفاق على الصفقة وحسم الأمر بشكل رسمي.