انفراد.. الأهلي يبلغ محمد الشناوي بالموافقة على عرض الوحدة السعودي

اقترب محمد الشناوي حارس مرمى وقائد النادى الأهلي من الرحيل إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن محمد الشناوي تلقى عرضا من نادي الوحدة السعودي للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، وهناك ترحيب من الحارس للرحيل عن القلعة الحمراء بعدما حقق كل شيء مع الأهلي على مدار السنوات الماضية.

وأضاف المصدر أن الشناوي استقر على خوض تجربة الاحتراف خاصة أن مكانه الأساسي في الأهلي أصبح غير مضمون في ظل تألق مصطفى شوبير في الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن الأهلي يرحب برحيل محمد الشناوي لمنح فرصة لمصطفى شوبير كما أن العرض المادي مغري للأهلي الذي يرغب في الاستفادة ماديا من رحيل الشناوي الذي قارب عقده على الانتهاء ويتطلب التجديد له مبلغ مادي كبير.

وشدد المصدر على أن الأهلي يرى أن محمد الشناوي قدم الكثير للنادي وضحى بعروض مغرية للغاية في وقت سابق، كان أبرزها النصر السعودي، وهو ما يجب تعويضه عليها.

وأشار المصدر أن محمود الخطيب رئيس الأهلي والمشرف على فريق الكرة يدعم هذا الرأي وأبلغ محمد الشناوي بترحيب النادي برحيله.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الايام المقبلة ستشهد حضور وفد رسمي من نادي الوحدة السعودي للتفاوض مع الأهلي ومحمد الشناوي للاتفاق على الصفقة وحسم الأمر بشكل رسمي.