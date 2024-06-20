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الخميس 20 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفاصيل جريمة قتل اب لأبنته فى المنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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فى حادث مأساوى  تجسدت فية معانى القسوة  والتجرد من مشاعر الإنسانية والأبوة  وسيطرت علية اندفاع الغضب  حيث شهدت إحدى الأسر مأساة عائلية داخل أحد قرى مركز المنيا  بعد  قيام   والد بإنهاء حياة ابنته المعروفة باسم "أ _ ر" والبالغة من العمر 18 عامًا، وذلك بسبب وجود خلافات عائلية بينهما.

وعلى الفور أبلغت الأجهزة الأمنية بالحادث، وانتقل فريق من البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة.

وأفاد المصدر أن المتهم  “ الاب ” ر.ع سلم نفسه لقوات الأمن واعترف بقتل ابنته بسبب هذه الخلافات  وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لإجراء الكشف الطبي وتم اجراء لتحقيقات اللازمة وأمرت جهات التحقيق بمعاينة الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية، بالإضافة إلى تكليف البحث الجنائي باستكمال التحقيقات في الواقعة وتم التحفظ على المتهم تحت تصرف الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية جريمة قتل خلافات عائلية المنيا البحث الجنائي