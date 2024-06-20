استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الخميس 20 يونيو 2024

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في مستهل تداولات اليوم الخميس 20 يونيو 2024، بشكل ملحوظ منذ بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، في كافة البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية، والتي بدأت يوم الأحد الماضي.

وسجل متوسط سعر الدولار بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.65 جنيه للشراء، ونحو 47.75 جنيه للبيع .

ووصل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري إلى حوالي 47.66 جنيه، ووصل سعر البيع إلى حوالي 47.76 جنيه.

واستقر سعر الدولار بداية اليوم الخميس في بنك مصر عند نحو 47.66 جنيه للشراء ، وسجل سعر بيع الدولار في بنك مصر نحو 47.76 جنيه.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك البركة مصر نحو 47.65 جنيه للشراء ، مقابل . نحو 47.75 جنيه للبيع .

وفي بنك قناة السويس ، سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الخميس نحو 47.66 جنيه للشراء ، ونحو 47.76 جنيه للبيع .

وبلغ سعر شراء الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.66 جنيه ، و بلغ سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.76 جنيه.

وثبت سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند نحو 47.65 جنيه للشراء ، مقابل نحو 47.75 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 47.75 جنيه الشراء ، و سجل سعر بيع الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.85 جنيه.

سجل سعر شراء الدولار في كريدي أجريكول نحو 47.66 جنيه، و سجل سعر بيع الدولار في كريدي أجريكول اليوم نحو 47.76 جنيه.

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم في السوق الموازي للعملات ، سجل سعر شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء نحو 47.65 جنيه ، بينما سجل سعر بيع الدولار في السوق السوداء نحو 47.70 جنيه.

وعالميا ارتفع سعر الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية مدعوما بزيادة التوقعات بخفض محتمل في سعر الفائدة الأمريكي، وأيضا مع زيادة التوترات الجيوسياسية في أوروبا.