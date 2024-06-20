"القاهرة الإخبارية": عدد كبير من المتوفين في الحج بدون تصاريح

الخميس 20/يونيو/2024 - 12:36 ص

صرح جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في الرياض، بأن السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية قد شكلت غرفة عمليات خاصة لمتابعة حالات المفقودين والمتوفين منذ الساعات الأولى للإعلان عنهم خلال موسم الحج لهذا العام.

وأوضح الوصيف في مداخلة على الهواء ضمن برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة القاهرة الإخبارية، أن السفير المصري لدى المملكة أكد استمرارهم في غرفة العمليات، حيث استقبلوا عددًا كبيرًا من الشكاوى من ذوي المتوفين والمفقودين منذ يوم عرفة وحتى اللحظة.

وأضاف أن الشكاوى لا تزال ترد إلى غرفة العمليات في القنصلية العامة بجدة.

وأشار الوصيف إلى أن السلطات السعودية ذكرت أن العديد من الحجاج الذين توفوا دخلوا البلاد بدون تصاريح حج رسمية، مما زاد من عدد التائهين، خاصة مع مشقة الحج وبعد المسافات بين المواقع. وأوضح أن هؤلاء الحجاج لم يكن لديهم وسائل نقل تنقلهم من مكان لآخر. في هذا السياق، أصدرت وزارة الصحة السعودية تحذيرات مستمرة لجميع المتواجدين في المشاعر المقدسة، سواء كانوا حجاجًا أو مقدمي خدمات لوجستية أو متطوعين، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة ودرجات الحرارة المرتفعة.