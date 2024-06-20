استقرار أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 20 يونيو 2024

سيطرت حالة من الهدوء والاستقرار على سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 20 يونيو 2024 بالتزامن مع عطلة البنوك المصرية احتفالا بعيد الأضحى المبارك، والتي بدأت يوم الأحد الماضي، وسوف تعود البنوك للعمل الأحد 23 يونيو 2024.

يأتي ذلك نتيجة قلة الطلب وقلة الاقبال علي شراء الريال السعودي مع انتهاء موسم الحج والذي يشهد إقبالا كبيرا على طلب الريال السعودي، وذلك وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم .

استقر متوسط سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري اليوم عند نحو 12.70 جنيه للشراء، 12.74 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري نحو 12.71 جنيه للشراء، ونحو 12.73 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري المصري نحو 12.71 جنيه للشراء، ونحو 12.73 جنيه للبيع.

وفي بنك الاستثمار العربي سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري نحو 12.68 جنيه للشراء، ونحو 12.73 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، إلى نحو 12.70 جنيه للشراء، ونحو 12.74 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، وصل سعر الريال السعودي اليوم الخميس ، أمام الجنيه المصري، الي نحو 12.73 جنيه للشراء، ونحو 12.76 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري نحو 12.69 جنيه للشراء، ونحو 12.74 جنيه للبيع.

وعن سعر الريال اليوم الخميس في السوق السوداء للعملات، سجل ما بين 12.70 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.