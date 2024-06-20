يورو 2024.. التعادل يحسم مباراة إسكتلندا ضد سويسرا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة منتخب إسكتلندا ضد سويسرا، التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب راين إنرجي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

بدأت مباراة سويسرا ضد إسكتلندا بإثارة منذ البداية، حيث افتتح سكوت ماكتوميناي لاعب خط وسط المنتخب الإسكتلندي وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التسجيل في الدقيقة 13 بتمريرة من زميله كالوم ماكجريجور.

وأحرز شيردان شاكيري هدف التعادل لصالح المنتخب السويسري بطريقة رائعة، بعدما استغل خطأ مدافعي الخصم، مسددًا الكرة بلمسة سحرية سكنت شباك الحارس أنجوس جون في الدقيقة 26.

وانتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، قبل أن تستمر النتيجة حتى نهاية اللقاء، بعد محاولات عديدة من لاعبي المنتخبين.

ترتيب المجموعة الأولى في يورو 2024

وبتلك النتيجة، رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات يورو 2024، خلف ألمانيا متصدر الترتيب بـ6 نقاط، والذي بدوره حسم تأهله إلى دور الـ16.

بينما حصل منتخب إسكتلندا على أول نقطة له في يورو 2024، يحتل بها المركز الثالث، متفوقًا على المجر صاحب المركز الرابع والأخير.