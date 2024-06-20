رعونة سائق تتسبب في مصرع وإصابة 4 دهسا بطريق الواحات

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب آخر جراء اصطدام سيارة مسرعة بهم بطريق الواحات بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث دهس ووجود متوفين ومصاب بطريق الواحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بعدد من الأشخاص مما تسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر جرى نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.