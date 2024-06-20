منتخب مصر للشباب يهزم الكويت برباعية نظيفة

حقق منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، فوزا كبيرا علي نظيره الكويتي بأربعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، علي الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب .

سجل أهداف منتخب مصر للشباب كل من كباكا وعمر خضر وهادي عامر وحامد عبد الله.

بدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل يضم كلاً عبد المنعم تامر في حراسة المرمي، وأحمد عابدين ومعتز محمد وعبد الله فؤاد في الدفاع ، ومحمد عبد الله ويوسف سيد وأحمد خالد كباكا ومروان محمود في الوسط ، وعمر خضر وأحمد شرف ومحمد زعلوك في الهجوم .

سيطر منتخب الشباب علي مجريات اللقاء ، وأجري وائل رياض تغييرات هجومية في الشوط الثاني نجحت في زيادة الغلة التهديفية كما منح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في اللقاء .

وحرص اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي حضور المباراة ، وتبادل الدروع التذكارية مع نائب رئيس الاتحاد الكويتي في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع الاتحادين الشقيقين .

كما حرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة والكابتن محمد يوسف مساعد المدير الفني للإتحاد علي حضور اللقاء ، وعقد علاء نبيل جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني قبيل المباراة لتحفيزهم ودعمهم لتقديم أفضل ما لديهم .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، أحمد رؤوف مدربا ، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى،الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا إداريا، سالم حنيش محلل أداء و الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك ، وحاتم رضا المنسق الإعلامي ووجيه محمد وحسني حسين مسؤولا المهمات .