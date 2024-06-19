البطريرك يزور كاتدرائية مار يوحنّا المعمدان في ليون

قام البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مساء اليوم الأربعاء، بزيارة إلى كاتدرائية مار يوحنّا المعمدان في مدينة ليون بفرنسا.

ثمّ احتفل البطريرك بالقداس مع Olivier DE GERMAY رئيس أساقفة أبرشية ليون اللاتينية، وذلك ضمن التقليد الأسبوعي له.



شارك في الزيارة مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار يوحنّا جهاد بطّاح رئيس أساقفة دمشق، ومار يعقوب جوزف شمعي رئيس أساقفة الحسكة ونصيبين، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب مجيد عطالله كاهن إرسالية ليون.

وشارك في القداس كهنة الكاتدرائية، وجمع من المؤمنين، ومن بينهم عدد من أعضاء إرسالية العائلة المقدسة السريانية الكاثوليكية في مدينة ليون.

ورفع البطريرك الصلاة من أجل الكنيسة والمؤمنين في مدينة ليون، وبشكل خاصّ من أجل الدعوات الكهنوتية والرهبانية، كي يرسل يسوع إلى كنيسته فعلةً أمناء وخدّاماً أسخياء يتفانون في نشر البشارة وفي أداء الخدمة المعطاءة.