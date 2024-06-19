الرئيس الروسي يبدأ زيارة رسمية إلى فيتنام

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى جمهورية فيتنام تستمر ليومين.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن طائرة بوتين وصلت إلى مطار هانوي، مستهلًا زيارته إلى فيتنام بعد مغادرته العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، حيث اختتم زيارة دولة دامت يومين.

ووفقًا لبيان الكرملين، سيجتمع بوتين مع القادة الفيتناميين الأربعة: الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي نغوين فو تشونغ، والرئيس تو لام، ورئيس الوزراء فام مين تشينه، ورئيس اللجنة الوطنية للحزب الشيوعي تران ثانه مان.

وأوضح البيان أن المباحثات ستشمل مناقشة كافة جوانب الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفيتنام.