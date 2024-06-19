وكيل صحة مطروح يستقبل فريق الإدارة المركزية للطب العلاجي

استقبل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، أعضاء الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان؛ لتفقد مستشفيات المحافظة لتقديم الدعم اللازم، والوقوف على مدى استعداد مختلف المنافذ الصحية، تزامنا وتنفيذ خطة التأمين الطبي خلال فترة عيد الاضحى 2024.

قامت اللجنة بالمرور على مستشفيات مطروح العام ورأس الحكمة للإغاثة والطوارئ والضبعة المركزى ومارينا المركزى والحمام المركزى؛ لبحث احتياجات المستشفيات ومتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توافر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفيات لحالات الطوارئ والحوادث.

فريق الإدارة المركزية للطب العلاجي يتفقد مستشفى مطروح العام

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن اللجنة بدأت جولتها بالمرور على مستشفى مطروح العام، حيث تفقدت قسم الاستقبال والطوارئ والذى يعمل بعدد 23 سريرا لاستقبال الطوارئ والحوادث، وقسم العناية المركزة كبار الذى يعمل بطاقة استيعابية 24 سريرا، وقسم العناية المركزة أطفال الذى يعمل بطاقة استيعابية 5 أسرة، والحضانات وعددها 16 حضانة، ووحدة الغسيل الكلوى التى تعمل بطاقة عددية 44 ماكينة غسيل كلوى، وقسم العمليات بعدد 6 غرف عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى، والعمليات ذات المهارة، وقسم الأشعة والذى يتوفر به خدمات الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والموجات الصوتية والأشعة العادية والإيكو والمناظير، كما تفقدت اللجنة تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية 6600 لتر مكعب، والمعمل وبنك الدم الخاص بالمستشفى، وجميع أقسام الداخلى بالمستشفى.

رافق اللجنة أثناء المرور الدكتور مبروك سعيد عضو إدارة الطب العلاجي، والدكتورة سارة عبد الفتاح عضو إدارة المستشفيات، والدكتورة إيمان محمد مسئول الحضانات بالمديرية، والدكتورة مروة فهيد نائب مدير مستشفى مطروح العام.

فريق الإدارة المركزية للطب العلاجي يتابع جاهزية مستشفيات مطروح لموسم الصيف

واستكملت اللجنة جولتها بتفقد مستشفيات الساحل الشمالي الغربي بداية من مستشفى رأس الحكمة المركزى، مروراً بمستشفى الضبعة المركزى ومستشفى مارينا المركزى، حتى مستشفى الحمام المركزى؛ لتفقد الأقسام الحرجة الاستقبال والعناية المركزة والغسيل الكلوى والحضانات، وجاهزية المستشفيات لموسم الصيف وخاصة أقسام الطوارئ.



وفى نهاية الزيارة قدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح الشكر للفريق الوزاري القائم بالمرور برئاسة الدكتور احمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، على الدعم المستمر لقطاع الصحة بمحافظة مطروح، وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتنفيذاً للرؤية المستقبلية للقيادة السياسية.