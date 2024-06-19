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الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن انتهاك نظام العقوبات الدولية ضد ليبيا

روسيا
روسيا
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أعلنت روسيا رفضها الاتهامات الأمريكية بشأن انتهاكها المزعوم لنظام العقوبات الدولية ضد ليبيا.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، صرحت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيجنييفا: "نذكر الجميع بأن التعاون الروسي الليبي، المبني تقليديًا على الصداقة، يتم مع مراعاة جميع الالتزامات الدولية ولا يتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وأضافت يفستيجنييفا أن المحاولات "للتلاعب بالخلافات الداخلية الليبية وإفساد العلاقات مع شركائنا لن تنجح".

وأوضحت: "أما بشأن التأثير السلبي على الوضع في ليبيا، فلا أحد يستطيع منافسة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في هذا المجال، نظرًا لما ارتكبوه في الدولة والمنطقة في عام 2011".

وجاءت تصريحاتها ردًا على اتهامات المندوبة الأمريكية لروسيا بانتهاك نظام العقوبات المفروض على ليبيا بقرارات من مجلس الأمن الدولي.

ليبيا روسي مجلس الأمن الدولى