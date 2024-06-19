جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة مدمن الجيزة

لفظ مدمن أنفاسه الأخيرة إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة داخل شقته بدائرة قسم شرطة الجيزة.

جرعة مخدرات زائدة قتلت مدمن الجيزة

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية الأمن، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية يقيم بها عاطل بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة مدمن لا توجد بها أي إصابات ظاهرية وبجواره سرنجة بها مواد مخدرة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي مدمن مخدر الآيس وجرعة مخدرات زائدة وراء وفاته، ولا شبهة جنائية في الواقعة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.