سيارة مسرعة تنهي حياة طفلة دهسا ببولاق الدكرور والأمن يبحث عن قائدها

لقيت طفلة في عقدها الأول مصرعها جراء اصطدام سيارة مسرعة بجسدها بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

سيارة مسرعة تدهس طفلة في بولاق الدكرور

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة طفلة في عقدها الأول عبور الطريق صدمتها سيارة مسرعة، مما تسبب في وفاتها جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط سائق السيارة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.