بأقراط في الأذن والحاجب.. سعد لمجرد يثير الجدل في أحدث أعماله الغنائية

تعرض المطرب المغربي سعد لمجرد للهجوم الشديد من متابعيه، بعد طرح أحدث أعماله الغنائية "محبوبي" بمشاركة النجم حاتم عمور، ضمن موسم حفلات عيد الأضحى المبارك 2024.

حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور إطلاقها، حيث حصلت على نحو مليوني مشاهدة في أقل من 24 ساعة على قناة اليوتيوب الخاصة بالفنان حاتم عمور، ما جعلها تتصدر قائمة الأعمال الغنائية الأكثر استماعًا.

سعد لمجرد يثير غضب جمهوره بعد أغنية "محبوبي"

أثار سعد لمجرد غضب محبيه، حيث ظهر في الفيديو وهو يرتدي قرط الحاجب، وكذلك قرطا الأذن وهو الأمر الذي عرضه للكثير من الانتقادات خاصة أن الأخير له قاعدة كبيرة من الجمهور الذي يتأثر به ويقلد العديد من إطلالاته.

جاءت كلمات أغنية "محبوبي" من كلمات وألحان محمد نصري، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج حسام الحسيني.

كلمات أغنية "محبوبي"

يا حبك ماجاش بالساهل.. شحال وأنا عليه نقاتل

ما نقدر عليه نتنازل.. ولو تغضب كاع الدنيا

طلب يا غزالي وآمر.. بلا ما نفكر نجيك طاير

للي بغيتيها نقولك حاضر.. تشرط وزيد عليا.

آخر أعمال سعد لمجرد

قدم المطرب سعد لمجرد أغنية "بشوفك" وهى من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد وحيد كينج، وهندسة صوتية هاني محروس.

زيارة سعد لمجرد إلى مصر

تواجد المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر، الشهر الماضي، لإحياء حفل فني وتصوير كليب لأغنيته الجديدة وزار عددًا من مقابر المشاهير كان أولهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، الفنان أنور وجدي وكوكب الشرق أم كلثوم

وأعرب سعد لمجرد عن سعادته البالغة لزيارة قبر الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، قائلًا: "تعلمت منه جودة الأداء وإتقان مخارج الحروف والخشوع للكلمة الإلهية، لقد كان من المقرئين المقربين إلى قلبي حيث تعودت منذ الصغر في منزلنا بالرباط الاستماع يوميًا إلى تلاوته".