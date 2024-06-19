كولر يتخذ قرارًا بشأن «العريس» قبل مباراة الأهلي والداخلية

اتخذ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارًا بشأن محمد هاني ظهير أيمن الفريق، قبل مواجهة الداخلية المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الدوري الممتاز.

كولر يستقر على الدفع بـ محمد هاني في مركز الظهير الأيمن

واستقر كولر على الاعتماد على عريس النادي الأهلي محمد هاني في مركز الظهير الأيمن خلال الفترة المقبلة، من أجل تجهيزه لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية، بعد غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة 12 من الدوري الممتاز.

ويأتي قرار كولر بالاعتماد على هاني، بعد إصابة عمر كمال عبدالواحد في مركز الظهير الأيمن في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري، ليؤدي الأخير تدريبات علاجية في الجيمانيزوم بعد شعوره بآلام بسيطة في العضلة الأمامية، غادر على إثرها ملعب المباراة.

وكان محمد هاني احتفل بزفافه منذ أيام، وحصل على إجازة زواج، بعد موافقة من خالد بيبو مدير الكرة ومارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي.