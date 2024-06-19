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الأربعاء 19 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

" المهن التعليمية " تنظم يوما طبيا مجانيا للمعلمين وأسرهم

نقابة المعلمين
نقابة المعلمين
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نظمت النقابة العامة للمهن التعليمية برعاية خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب اليوم الأربعاء بمقر النقابة العامة بالجزيرة،  يوم طبى مجانى للمعلمين وأسرهم، يشمل عددا من الخدمات المجانية في بعض التخصصات مثل السكر والضغط والعظام والصدر والباطنة، وذلك بالتعاون مع إحدى المستشفيات.

وأعلن نقيب المعلمين، أنه سوف يتم عمل يوم طبى كل شهر للمعلمين وأسرهم يشمل كافة التخصصات، بالتعاون مع مستشفى المعلمين بالقاهرة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الزناتي، أن النقابة حريصة على تقديم الخدمات الصحية  للمعلمين وأسرهم، وتحقيق الكشف المبكر عن الأمراض بما يساهم فى فعالية العلاج.

مستشفى المعلمين نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب الخدمات الصحية السكر الأمراض