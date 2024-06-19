وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد مستشفى حميات التل الكبير

أشادت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بجهود الفريق الطبى وإنتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر كافة الخدمات للمواطنين بأعلى جودة ويسر، مهنئة الفرق الطبية والمرضى وذويهم ومصابى غزة بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية اليوم الأربعاء لمستشفى حميات التل الكبير وفق خطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبى خلال فتره عيد الأضحى المبارك، طبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بمتابعة إنتظام سير العمل بالمنشات الصحية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وخلال الزيارة قامت وكيل وزارة الصحة بتفقد قسم الحضانات الجديد وتابعت تطور حالة الأطفال المبتسرين بالقسم، ثم توجهت لغُرف الداخلى والعناية المركزة وألتقت بالمرضى وإطمئنت على تلقيهم أفضل رعايه ممكنة، وحصولهم علي العلاج في المواعيد المحددة، وراجعت كشوف مرور الاطباء على الأقسام وتابعت بتفَقد انتظام جلسات قسم العلاج الطبيعي .

وإستكملت الدكتوره ريم مصطفى بالمرور علي مطبخ المستشفى وإطمئنت على جودة الوجبات المقدمة للمرضى ومطابقتها للمواصفات ثم تفقدت مخازن المستديم للتأكد من عدم وجود أى نواقص بالمستلزمات، وأكدت على الإلتزام بالزي الرسمي وإجراءات الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

رافق وكيل وزارة الصحة دكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة وفريق إشراف مديرية الصحة بالمحافظة.