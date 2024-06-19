القوات الروسية تضرب بالصواريخ 3 ألوية أوكرانية وأهدافا في عشرات المناطق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات على ثلاثة ألوية عسكرية أوكرانية وأسقطت 43 طائرة مسيرة أوكرانية خلال فترة 24 ساعة.

وجاء في بيان الدفاع الروسي، الذي نقلته وكالة "سبوتنك": "شملت الضربات الجوية والصاروخية واستخدام الطائرات بدون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية ضرب أوكارية المواقع الرئيسية للألوية 5 و54 و92، وكذلك البنية التحتية العسكرية الأوكرانية في 124 منطقة".

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 43 طائرة مسيرة أوكرانية، وتصديت لـ 10 قذائف من راجمات "هيمارس" وثلاث قنابل موجهة من طراز "هامر".