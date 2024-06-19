طقوس الفرحة.. استمرار الاحتفالات بعيد الأضحى في مختلف الدول العربية والعالم

يعد عيد الأضحى المبارك مهرجانا إسلاميا يصادف نهاية موسم الحج السنوي ويحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم. وعيد الأضحى في الهند معروف أيضا باسم "عيد البكر". ويعتبر عيد الأضحى وقت التضحية والإخلاص وتقاسم البركات. ويختلف تاريخ العيد حسب السنة بناء على التقويم القمري الإسلامي. هذا العام، تحتفل الهند في ١٦ يونيو، بينما تحتفل به السعودية في اليوم السابق.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وتحتفل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك السعودية والمغرب، بأداء المواطنين صلاة العيد في الصباح الباكر، وبعد ذلك يقومون بذبح الأضحية. وفي الإمارات العربية المتحدة، تمنح الحكومة سنويا عطلة رسمية لا تقل عن ثلاثة أيام، أهمها اليوم السابق لعيد الأضحى، المعروف باسم "وفقة عرفات" من أجل تمتع المواطنين بأجواء العيد. وفي المغرب، الناس يطلون الحناء على قرني الأضحية، حيث يعتقدون أن ذلك سيكون "فأل خير". ثم تجتمع العائلات معا من أجل الاحتفال وتبادل الهدايا. وفي بعض الأماكن، يقوم المواطنون بزيارة المقابر لتقديم الاحترام لأقاربهم المتوفين. وفي اليمن، يعد عيد الأضحي تذكيرا مريرا بالظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها البلاد بعد أكثر من تسع سنوات من الحرب الأهلية. وألقت الأسعار الباهظة للماشية بظلالها على الاحتفالات، مما جعل العديد من اليمنيين غير قادرين على المشاركة في الطقوس التقليدية وشراء الأضاحي.

جنوب آسيا

وعيد الأضحى له أهمية كبيرة في جنوب آسيا. في الهند، غالبا ما يسمى "عيد البكر"، وتقوم العائلات بذبح الماعز أو الأغنام وتطبخ بعض الأطباق التقليدية المرتبطة بمناسبة العيد. وفي باكستان يشهد المواطنون نفس أجواء الاحتفال، حيث يقومون بشراء الماشية لذبحها في العيد والعائلات تعد أطباق الحلويات التقليدية، بحسب ما ذكر موقع "تايمز ناو نيوز" الهندي.

جنوب شرق آسيا

وفي دول مثل إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، يحتفل مواطنوها أيضا بعيد الأضحي المبارك. وتتميز أجواء العيد بالصلوات والخطب وذبح الأضحية. كما يقوم مواطنين تلك الدول بالذهاب إلي المساجد لأداء صلاة العيد، وبعد ذلك يذبحون الأضحية ويعطون الفقراء والمحتاجين نصيبهم من الأضحية.

أوروبا وأمريكا الشمالية

الجاليات المسلمة في جميع أنحاء العالم تحتفل بعيد الأضحى بروح من الألفة. وتفيض المساجد في أوروبا وأمريكا الشمالية بالمصلين من أجل أداء صلاة العيد. وتشهد الاحتفالات بالعيد تجمعات العائلات وإعداد وجبات غداء تضم مجموعة من المأكولات. والأطباق التقليدية المعدة في المنزل تضيف لمسة شخصية إلى هذه الاحتفالات المتعددة الثقافات.

