اقرأ غدا في "البوابة"| غضب أمريكي من تل أبيب.. الولايات المتحدة تلغي اجتماعا مع مسئولين صهاينة بسبب انتقادات نتنياهو

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 20 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

وضع خطير.. مبعوث بايدن يطالب بوقف التصعيد بين حزب الله والكيان الصهيوني بشكل عاجل

غضب أمريكي من تل أبيب.. الولايات المتحدة تلغي اجتماعا مع مسئولين صهاينة بسبب انتقادات نتنياهو

نتنياهو يتحدى العالم.. لا توجد دولة فلسطينية.. وسنحتفظ بالسيطرة الأمنية من النهر إلى البحر

وزير الخارجية الأمريكي: لا نعد بالتوصل إلى اتفاق في غزة

الأمم المتحدة: الحرب خلفت 39 مليون طن من الأنقاض

بوتين في زيارة تاريخية إلى كوريا الشمالية

اتفاق شراكة استراتيجية بين موسكو وبيونج يانج.. وإمدادات عسكرية إضافية

كيم جونج أون يؤكد لروسيا دعمه الكامل وتضامنه في صراع أوكرانيا

بكين تتهم واشنطن بنشر معلومات كاذبة حول دعمها الروسي في حرب أوكرانيا