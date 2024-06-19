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الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة"| غضب أمريكي من تل أبيب.. الولايات المتحدة تلغي اجتماعا مع مسئولين صهاينة بسبب انتقادات نتنياهو

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 20 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

وضع خطير.. مبعوث بايدن يطالب بوقف التصعيد بين حزب الله والكيان الصهيوني بشكل عاجل
غضب أمريكي من تل أبيب.. الولايات المتحدة تلغي اجتماعا مع مسئولين صهاينة بسبب انتقادات نتنياهو
نتنياهو يتحدى العالم.. لا توجد دولة فلسطينية.. وسنحتفظ بالسيطرة الأمنية من النهر إلى البحر
وزير الخارجية الأمريكي: لا نعد بالتوصل إلى اتفاق في غزة
الأمم المتحدة: الحرب خلفت 39 مليون طن من الأنقاض
بوتين في زيارة تاريخية إلى كوريا الشمالية
اتفاق شراكة استراتيجية بين موسكو وبيونج يانج.. وإمدادات عسكرية إضافية
كيم جونج أون يؤكد لروسيا دعمه الكامل وتضامنه في صراع أوكرانيا
بكين تتهم واشنطن بنشر معلومات كاذبة حول دعمها الروسي في حرب أوكرانيا

بايدن نتنياهو غزة بوتين