وسام أبو علي يعود إلى تدريبات الأهلي الجماعية

عاد الفسلطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وغاب وسام أبو علي عن تدريبات الأهلي لمدة أسبوع؛ بسبب إصابته بجزع في الكاحل، خلال مشاركته مع منتخب فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن أبو علي قد خضع لفحص طبي قبل مشاركته في المران للاطمئنان على حالته.

واقتصر مران اليوم على اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الاتحاد السكندري، حيث خاضوا تدريبات قوية استعدادًا لمباراة الداخلية المقبلة.

فيما خضع اللاعبون الذين شاركوا في المباراة لتدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية، يوم الجمعة المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة 12 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد خوضه 17 مباراة حتى الآن، بينما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر بـ15 نقطة من 25 لقاء.