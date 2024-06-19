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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة سائق و4 أطفال في تصادم سيارتين بالبحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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أصيب سائق و4 أطفال بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، أمام مدرسة الصنايع  بمحور المحمودية الجديدة بنطاق قسم شرطة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

وكان أن تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بمحور المحمودية الجديد بنطاق قسم شرطة كفر الدوار، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي، أمام مدرسة الصنايع بكفر الدوار.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم كل:" ح.م، 30 عامًا، ر.م، 14 عامًا، ح.م، 16 عامًا، ر.ع، 15 عامًا، ز.م، 15 عامًا"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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