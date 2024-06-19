حبس سائق السيارة المتسبب فى مصرع مشجعتى الأهلى ببرج العرب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على سائق الشاحنة صاحب واقعة صدم مشجعتين من جماهير النادي الأهلى، وقررت جهات التحقيق في نيابة العامرية ثان غرب، حبس المتهم " ف.ع.ح" 4 ايام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك على خلفية تسببه في حادث مروري أدى إلى وفاة فتاتين عقب انتهاء المباراة التى جمعت الأهلى والاتحاد السكندرى مساء أمس الثلاثاء، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مصرع فتاتين من مشجعى النادى الأهلى، وقت عبورهم الطريق أمام أستاذ برج العرب، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ.

وتبين من الفحص أن سيارة نقل جامبو بقيادة "ف.ع.ح" دهست كلاً من نورهان ناصر عبد المقصود، 20 سنة، ونرجس صلاح حسن، 20 سنة، وقت عبورهم الطريق الرئيسي وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لعمل الإجراءات اللازمة.

وتمكنت شرطة العامرية ثان، من القبض على السائق وعرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات الأزمة في الواقعة.