جيش الاحتلال: من المستحيل القضاء على حركة حماس

أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هجاري، تصريحا لافتًا أعلن فيه أنه "من المستحيل القضاء على حركة حماس"، بعد أكثر من 8 أشهر من النزاع في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية يوم الأربعاء، انتقد هغاري السياسيين الإسرائيليين لعدم طرح بدائل لحركة حماس في غزة.

وأشار المتحدث إلى أن "الحديث عن القضاء على حماس يعتبر زخرفة في عيون الشارع الإسرائيلي"، مضيفًا أنه "ما دامت الساحة السياسية لا تعرض بدائل لحماس، فإن حماس ستظل قائمة".

وأوضح هغاري أن "حماس هي فكرة، ومن يعتقد أنه يمكن أن تختفي فهو مخطئ".

عندما سُئل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيل هغاري، عما إذا كانت السلطة الفلسطينية يمكن أن تحل محل حماس في قطاع غزة، أجاب بأن "على المستوى السياسي أن يقرر".

وفي رد فوري على تصريحات هغاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر مكتبه، أن "مجلس الوزراء السياسي الأمني الذي يرأسه حدد كأحد أهداف الحرب تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس".

وأضاف المكتب بأن "الجيش الإسرائيلي ملتزم بالطبع بهذا الأمر".

منذ بداية النزاع في قطاع غزة، يسعى المسؤولون الإسرائيليون، بقيادة نتنياهو، إلى القضاء على حركة حماس، ويعدون ذلك أحد الأهداف الرئيسية للعمليات العسكرية.