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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انتظام ناصر ماهر ومحمد عاطف في تدريبات الزمالك الجماعية

ناصر ماهر
ناصر ماهر
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انتظم ناصر ماهر ومحمد عاطف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان ناصر ماهر غاب عن لقاء المصري الأخير في الدوري للإصابة بكدمة في الركبة، في حين أنهى محمد عاطف برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال ودية البنك الأهلي.
وشارك اللاعبان في الفقرة البدنية والتدريبات الفنية والتقسيمة بصورة طبيعية استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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