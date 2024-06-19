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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثنائي الزمالك يؤديان تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم

أحمد فتوح
أحمد فتوح
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أدى محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأحمد فتوح الظهير الأيسر تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، على هامش المران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ويعاني محمد صبحي من آلام في الظهر تسببت في عدم مشاركته في مباراة المصري الأخيرة في الدوري، في حين يعاني أحمد فتوح من إصابة في الكاحل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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