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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

على رأسهم شيكابالا.. تدريبات تأهيلية لرباعي الزمالك

شيكابالا
شيكابالا
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خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" وسيف الجزيري ومهاب ياسر رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني "شيكابالا" من إصابة في العضلة الأمامية، في حين يواصل "الونش" برنامجه التأهيلي بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي في وقت سابق، في حين يعاني سيف الجزيري من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني مهاب ياسر من إصابة بكدمة في الكاحل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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