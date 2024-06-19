ads
الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قبل مواجهة فاركو.. مدرب الزمالك يعقد جلسة مع اللاعبين

جوميز مدرب الزمالك
جوميز مدرب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على ملعب النادي استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشرح المدير الفني الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة المصري الأخيرة في مسابقة الدوري، لتلافي تكرارها في المباريات المقبلة.

وطالب جوميز من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية وبذل أقصى جهد وعدم التفريط في أي نقاط، وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً لمباراة فاركو المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك فاركو جوزيه جوميز جوميز الدوري المصري أخبار الزمالك مباراة الزمالك وفاركو مدرب الزمالك