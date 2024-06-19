أفضل نظام غذائى لصحة طفلك النفسية والبدنية

يتحكم الطعام بكمية كبيرة في جسم الطفل من حيث نمو العقل وتنامي مهاراته الإدراكية والحسيه ومهاراته بشكل عام، هذا ما أكده أحدث التقارير الطبيه، أنه كلما كان الطعام يحتوي علي غذاء متكامل ، كلما ساعد ذلك على تقوية وظائف الدماغ والمخ لدى الطفل، فالنظام الغذائي الصحي المتوازن الخالي من الأطعمة المقلية والأطعمة الغنية بالدهون والسكريات والمواد الحافظة ومكسبات الطعم والرائحة، وكذلك الأطعمة المصنعة والمعالجة، هذا النظام هو الذي يوفر دماغ طفلك أفضل تغذية.

من أهم هذه الاطعمة:



ـ تناول الخضراوات عامة وخاصة الورقية منها مثل الخس والبقدونس والخيار.

ـ ادخال الفاكهة في النظام الغذائي اليومي للطفل أمر مفيد والتنويع بين أنواع هذه الفاكهة مثل الموز.

ـ الاهتمام بالحبوب الكاملة والتي يصنع منها الخبز على سبيل المثال وكذلك الأرز البني الصحي كذلك المكرونة التي تصنع من هذا القمح الكامل الصحي والمفيد لدماغ طفلك.

ـ كل منتجات الألبان من الاجبان وزبادي ولبن مفيد لصحة الدماغ لدى الطفل ولكن يفضل أن تكون نصف دسم أو قليلة الدسم.

ـ البروتين أحد أهم أساسيات نمو الطفل سواء النمو الجسماني أو النمو العقلي خاصة الخالي من الدهون مثل المأكولات البحرية والأسماك بأنواعها بالإضافة إلي المكسرات الصحية والبيض واللحوم البيضاء والحمراء البقري،

وتعد أهم الأسباب الصحيه التي يجب أن تدخل في النظام الغذائي لطفلك.

ـ الأوميجا 3 والأطعمة الغنية بها مثل سمك السلمون والجوز من المكسرات، وكل المأكولات البحرية تحتوي على نسب من الأوميجا 3 تلك التي تساعد على تعزيز المهارات العقليه بشكل كبير وتعزز من النمو والتطور العقلية.

ـ يجب أن تكون الوجبة متكاملة للطفل تحتوي على كل ما يساعده على بناء عقله وجسمه.

ـ يفضل عدم تناول البطاطس الشيبسي والكحك والبسكويت المسكر.

ـ شرب الطفل للماء والعصائر الطبيعية المستخلصة من الفاكهه الصحية او الخضراوات الصحية يعزز من وظيفه العقل والدماغ.

ـ تقسيم وجبات الطفل إلى وجبات اساسيه ووجبات خفيفه أمر في غاية الاهمية لتغذية الدماغ والعقل وتغذيه الجسم ايضا وتقليل أعراض تشتت الانتباه واضطراب التفكير والشعور بانعدام التوازن.

ـ بين كل وجبه وأخرى يفضل ان تقدم الأم طبق من الخضراوات والفاكهه المقطعة وبشكل لذيذ للطفل الصغير لتعزيز ترطيب الجسم .

