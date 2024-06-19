يورو 2024.. تشكيل منتخب سويسرا لمواجهة إسكتلندا

أعلن مورات ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إسكتلندا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب سويسرا، اليوم الأربعاء، إسكتلندا على ملعب راين إنرجي، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد في تشكيل المنتخب السويسري، جرانيت تشاكا لاعب باير ليفركوزن الألماني، ومانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى يان سومر حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي.

ويسعى منتخب سويسرا لحصد الثلاث نقاط، بالفوز على إسكتلندا من أجل حسم تأهله إلى الدور المقبل من يورو 2024.

يحتل منتخب سويسرا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات يورو 2024 وفي رصيده 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب إسكتلندا الترتيب بلا نقاط، فيما يتصدر ألمانيا قمة المجموعة بـ6 نقاط، ليأتي المجر ثالثًا بلا نقاط أيضًا.

ءتقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب سويسرا لمواجهة إسكتلندا

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: ريكاردو رودريجيز - مانويل أكانجي - فابيان شار

خط الوسط الدفاعي: روبن فارجاس - جرانيت تشاكا - ريمو فرويلير - سيلفان ويدمير

وفي الهجوم: شيردان شاكيري - دان ندوي - ميشيل أيبشير.