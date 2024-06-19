يورو 2024.. روبرتسون يقود تشكيل منتخب إسكتلندا أمام سويسرا

أعلن ستيف كلارك، المدير الفني لمنتخب إسكتلندا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سويسرا، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب إسكتلندا، اليوم الأربعاء، نظيره السويسري على ملعب راين إنرجي، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود أندرو روبرتسون، ظهير أيسر فريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل منتخب إسكتلندا أمام سويسرا، الذي أكد أن المنتخب الإسكتلندي قادر على صناعة التاريخ في يورو 2024.

خسر رفاق روبرتسون، مباراة الجولة الأولى أمام ألمانيا بخماسية مقابل هدف، خلال مباراة افتتاح يورو 2024.

لذا يحتل منتخب إسكتلندا، المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات يورو 2024 بلا نقاط، بينما يأتي سويسرا في المرتبة الثانية وفي رصيده 3 نقاط بعد فوزه على المجر، الذي يحتل المركز الثالث بلا نقاط أيضًا.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب إسكتلندا لمواجهة سويسرا

حراسة المرمى: أنجوس جون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - كيران تيرني - جاك هيندري - جرانت هانلي - توني رالستون

خط الوسط: جون ماكجين - كالوم مكجريجور - بيلي جيلمور - سكوت ماكتوميناي

وفي الهجوم: تشي آدامز.