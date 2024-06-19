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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كندا تستعد لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

كندا
كندا
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أفادت "هيئة البث الكندية" (سي بي سي) اليوم الأربعاء بأن حكومة أوتاوا تستعد لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، وأنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا القرار خلال الأيام المقبلة وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

ونقلت الهيئة عن مصادر متعددة أن التفاصيل النهائية لهذا الإجراء لم تتم حتى الآن.

من جهتهم، طالب مشرعون من المعارضة منذ فترة طويلة بتصنيف "الحرس الثوري" الإيراني كمنظمة إرهابية، في حين امتنعت حكومة رئيس الوزراء جستن ترودو الليبرالية حتى الآن عن اتخاذ هذه الخطوة، معتبرة أنها قد تؤدي إلى عواقب غير مقصودة.

وتصنف كندا بالفعل "فيلق القدس"، الذراع الخارجية لـ "الحرس الثوري"، كمنظمة إرهابية، وكانت قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في عام 2012.

الحرس الثوري الإيراني المنظمات الإرهابية ترودو ندا