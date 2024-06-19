يورو 2024.. منتخب ألمانيا أول المتأهلين لدور الـ16 بتخطي المجر

تخطى منتخب ألمانيا، مساء اليوم الأربعاء، عقبة المجر بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب إم إتش بي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب ألمانيا على المجر بهدف دون مقابل، سجله جمال موسيالا في الدقيقة 22، بعد تمريرة من داخل منطقة الجزاء من زميله إلكاي جوندوجان.

وفي الدقيقة 26، كاد أن يسجل دومينيك سوبوسلاي قائد منتخب المجر، لاعب ليفربول الإنجليزي، بكرة مقوسة ولكن حارس الماكينات مانويل نوير تصدى لها ببراعة.

وأحرز المنتخب المجري هدف التعادل عن طريق بارناباس فارجا، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، أضاف جوندوجان الهدف الثاني في الدقيقة 67، بعدما أرسل ماكسيميليان ميتيلشتاد عرضية أرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء وقابلها جوندوجان بتسديدة يسارية داخل الشباك، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح منتخب ألمانيا.

وتقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

منتخب ألمانيا أول المتأهلين للدور المقبل

وبهذا الفوز، تأهل منتخب ألمانيا إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى، ليصبح أول المتأهلين للدور المقبل.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 6 نقاط، على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات يورو 2024، بينما بات منتخب المجر بلا نقاط في المركز الثالث، وذلك قبل مواجهة إسكتلندا أمام سويسرا، التي تنطلق بعد قليل.