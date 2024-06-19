أسانسير الموت.. هبوط للقبر وصعود إلى السماء

المصاعد الكهربائية أو كما يُطلق عليها "الأسانسير" هي وسيلة صعود وهبوط يُمكن أن تصعد بروحك إلى السماء أو تهوي بجسدك بلا روح علي الأرض، فهي تُعد في عصرنا هذا من أساسيات الحياة حيث أنها تُسهل علينا الصعود والهبوط من وإلي المنازل، نظرا لتطور البنايات وارتفاعها الشاهق، ولا ننكر أيضا أهمية وجودها منذ زمن طويل، ولكن المصعد كما يوجد له إيجابيات فهو له سلبيات أيضا قد تؤدي إلى الموت، ومن المؤكد اننا شاهدنا جميعا فيلم "بين السما والأرض" والذي تناول مشكلة المصعد وماذا يحدث عند حدوث عطل به.

حادث البدرشين



أصيب 7 أشخاص في سقوط مصعد بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، حيث تم تكليف لجنة هندسية بفحص الأسانسير ومدى صلاحيته للعمل، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

مصرع عازف الساكس في الإسكندرية

توفي شاب يدعى محمد علي نصر؛ وهو عازف ساكسفون، إثر سقوطه في بئر مصعد من أحد عقارات منطقة الإبراهيمية بوسط الإسكندرية، حيث تبين أن المصعد يعمل بالمولد الكهربائي، وحدث عطل في المولد قبل الحادث بلحظات ما تسبب في حبس الشاب برفقة 3 آخرين ما بين الطابقين الثامن والتاسع.

في فيصل.. وفاة رجل أعمال داخل الأسانسير



كما تسبب المصعد ايضا في وفاة رجل أعمال عمره 46 عاماً، في منطقه فيصل" وذلك بعد سقوطه من الطابق السابع خلال محاولته الخروج من المصعد الكهربائي الذي توقف فجأة بين الطابقين السادس والسابع، حيث حاول الخروج من المصعد بينما كان عالقاً بين الطابقين، اختل توازنه وسقط إلى الأرض ما أدى إلى وفاته على الفور.

في المقطم.. مصرع سيدة وطفليها

وفي المقطم توفيت سيدة وطفلاها بعدما اشتعلت النيران داخل مسكنهم، فهرعت إلي الأسانسير للنزول من العقار، فتعطل بهم؛ مما أدى إلى وفاتهم مختنقين.