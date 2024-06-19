بيراميدز يؤمن صدارة الدوري بالفوز على بلدية المحلة

حقق فريق بيراميدز انتصارا جديدا في مشواره نحو لقب الدوري بالفوز على مضيفه بلدية المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد في الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدفي بيراميدز فخري لاكاي في الدقيقة 24 من الشوط الأول وأحمد سامي في الدقيقة 74.

وواصل الفريق السماوى سلسلة الانتصارات بالفوز رقم 11 على التوالي في الدوري الممتاز ليحلق بعيدا على قمة جدول ترتيب الدوري.

بهذه النتيجة حافظ بيراميدز على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة بينما موقف بلدية المحلة الذي يمتلك 22 نقطة في المركز السادس عشر المهدد بالهبوط.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة بلدية المحلة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - مهند لاشين - بلاتي توريه - - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمود زلاكة - محمود صابر - أحمد توفيق - محمود دونجا - فيستون ماييلي - دودو الباس.